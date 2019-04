Gewinner des Tages Rita Ora unterstützt humanitäre Aktion

Rita Ora (28, "Let You Love Me") hat mehrere hundert Kinder und Jugendliche bei einem Event des Kinderhilfswerks UNICEF überrascht. Dafür ist die Sängerin zurück in ihre Heimat, den Kosovo, geflogen. Auf Instagram bezeichnete sie die Zeit dort als "lohnenswert". Außerdem habe ihr der Besuch dort gezeigt, wie wichtig eine derartige Unterstützung ist.