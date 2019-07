Gewinner des Tages Rekord für Quentin Tarantino

Quentin Tarantino (56, "Pulp Fiction") übertrifft sich selbst: Sein neuer Film "Once Upon a Time... in Hollywood" hat in den USA einen Traumstart hingelegt. 40 Millionen US-Dollar (rund 36 Millionen Euro) hat der Streifen bereits eingespielt, berichtet "The Hollywood Reporter". So viel hat noch kein Film des Kultregisseurs gleich am ersten Wochenende in die Kassen gespült.