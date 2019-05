Gewinner des Tages Rekord für Capital Bra

Damit überflügelt Capital Bra nun Pop-Star Ed Sheeran (28, "Shape of You"), der bisher die Pole Position im All-Time-Ranking innehatte. Doch das ist nicht alles. Capital Bras Hit "Cherry Lady" ist der meistgestreamte Song in einer Woche (11,5 Millionen) und er der meistgestreamte Künstler binnen sieben Tagen. In der Kalenderwoche 16 wurden etwa alle seine Tracks über 66 Millionen Mal abgerufen.