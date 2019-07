Gewinner des Tages "Red Notice": Rekord-Gagen für die Stars

"Red Notice" ist das neue Filmprojekt von Dwayne "The Rock" Johnson (47, "Baywatch"). Bei dem Action-Thriller sind neben "The Rock" auch Ryan Reynolds (42, "Deadpool") und Gal Gadot (34, "Wonder Woman") zu sehen. Und alle drei können sich über Rekord-Gagen freuen, wie die "Daily Mail" berichtet. So sollen alle je um die 20 Millionen Dollar für den Netflix-Streifen bekommen.