Gewinner des Tages Red Hot Chili Peppers rocken Halloween

"Wer rockt um 9.30 Uhr in der Schule meiner Kinder? Wir!", schrieb Chad Smith (57), der Drummer der Band, vor dem Auftritt auf Twitter. Der Musiker hat sich damit sicherlich den Preis als coolster Papa verdient. Auf der Bühne gab die Band rund um Sänger Anthony Kiedis (56) dann ihren Klassiker "Can't Stop" zum Besten. Ihre Outfits wirkten eher wie Last-Minute-Kostüme, doch das war den Schülern vollkommen egal. Sie konnten ihr Glück kaum fassen und teilten ihre Freude über den Auftritt, der ihren Schultag versüßte, in den sozialen Netzwerken.