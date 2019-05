Gewinner des Tages Prince Michael: Abschluss in der Tasche

Prince Michael Jackson (22) kann in den kommenden Tagen erst einmal die Füße hochlegen: Der älteste Sohn des verstorbenen Michael Jackson (1958-2009, "Bad") feiert an diesem Wochenende seinen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft. Bei der Absolventenfeier in der Loyola Marymount Universität in Los Angeles unterstützte ihn seine Familie, darunter sein Cousin TJ Jackson (40), der ein Bild von dem besonderen Moment auf Twitter teilte.