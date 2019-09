Gewinner des Tages Preis für Kristen Stewart

Während des Filmfestivals in Zürich, am 2. Oktober, wird Stewarts neuer Film "Seberg" zudem in der Schweiz Premiere feiern. Regisseur Benedict Andrews (47) wird ebenfalls in Zürich erwartet. Die Weltpremiere des Biopics über die amerikanische Schauspielerin Jean Seberg (1938-1979) fand vor kurzem in Venedig im Rahmen der dortigen Filmfestspiele statt. Unter den bisherigen Preisträgern des Golden Eye Awards sind unter anderem Jake Gyllenhaal (38, "Brokeback Mountain") und Andrew Garfield (36, "The Amazing Spider-Man").