Gewinner des Tages Penélope Cruz bekommt einen Preis

Die Auszeichnung für ihr Lebenswerk wanderte aus den Händen von U2-Frontmann Bono (59, "Sunday Bloody Sunday") zu Cruz. "Penélopes Leben auf der Leinwand fasziniert mich, weil es ein Familiendrama ist. Künstler wie wir - wie ich - verlieren uns in uns selbst. Penélope verliert sich in anderen. Darum verlieren wir uns in ihr", sagte er und betonte zudem auch ihr Engagement abseits der Leinwand.