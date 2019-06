Gewinner des Tages Paul Wesley bekommt Hauptrolle

Paul Wesley (36, "The Vampire Diaries") hat eine Beförderung bekommen: In der ersten Staffel der Serie "Tell Me A Story" spielte er noch den Barkeeper und Drogendealer Eddie, in der zweiten Staffel wird er nun die Hauptrolle übernehmen, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Dabei handelt es sich um einen strauchelnden Schriftsteller.