Gewinner des Tages Paul McCartney kämpft gegen Tierversuche

Das Videomaterial über die Hunde in dem Labor der Universität sei "herzzerreißend", schrieb McCartney in einem Brief: "Ich habe seit meiner Kindheit Hunde gehabt und sie alle sehr geliebt, einschließlich Martha, die ungefähr 15 Jahre lang meine Begleiterin war und über die ich das Lied 'Martha My Dear' geschrieben habe. Bitte tun Sie das Richtige, beenden Sie das Leiden von Hunden im TAMU-Labor für Muskeldystrophie und steigen stattdessen auf moderne Forschungsmethoden um. "