Gewinner des Tages Paris Jackson bleibt sich treu

Paris Jackson (20) sorgt für Wirbel: Sie verließ fluchtartig eine Modenschau von Dior, nachdem das erste Model auf dem Catwalk erschienen war. Was wie ein unkontrollierter Ausraster klingen mag, hat aber offenbar einen tieferen Sinn. Denn die Tochter des verstorbenen Michael "King of Pop" Jackson (1958-2009) missbilligte, dass in der Show Tiere gezeigt wurden. Das erzählte eine nicht näher genannte Quelle "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post".