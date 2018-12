Gewinner des Tages Nicki Minajs lohnender Auftritt

Wenig Arbeit für viel Geld: Nicki Minaj (36, "Anaconda") und Rap-Kollege Lil Wayne (36, "Love Me") treten am Silvesterabend in einem Nachtclub in Miami auf und sollen dafür zusammen umgerechnet etwa 220.000 Euro einstecken. Das berichtet das US-Promi-Portal "TMZ". Und dabei handle es sich noch um eine Art Freundschaftspreis, denn die beiden sollen sich gut mit dem Besitzer des Clubs verstehen.