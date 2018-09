Gewinner des Tages Nicki Minaj: Keine Anzeige gegen Cardi B

Nach der Beinahe-Schlägerei auf einer Party am Rande der New Yorker Fashion Week wird Rapperin Nicki Minaj (35) ihre Rivalin Cardi B (25, "Invasion of Privacy") nicht anzeigen. Das berichtet die Promi-Website "TMZ" nun und beruft sich dabei auf anonyme Quellen. Die US-Rapperin wolle den Streit nicht eskalieren lassen und sehe keine Notwendigkeit, die Polizei einzubeziehen, behauptet der Insider, der Minaj nahestehen soll.