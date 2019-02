Gewinner des Tages Neuer Serien-Job für Rosanna Arquette

Sie war einer der heiß umschwärmten Superstars der 1980er Jahre: Rosanna Arquette (59, "Susan ... verzweifelt gesucht"). Und auch in ihrem 60. Lebensjahr läuft es bei der US-Schauspielerin beruflich wieder rund, nachdem sie als eine der ersten Frauen öffentlich gegen Produzent Harvey Weinstein (66) ausgesagt hatte und in der Folge offenbar nicht mehr engagiert worden war. Wie Schauspielerin und Produzentin Sarah Paulson (44, "Glass") nun persönlich auf ihrem Instagram-Account bekanntgab, wird Arquette in der neuen Netflix-Serie "Ratched" mitspielen.