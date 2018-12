Gewinner des Tages Neue Serie mit Bjarne Mädel

Am 19. Dezember läuft die letzte Episode der hochdekorierten Serie "Der Tatortreiniger" im NDR. Doch für alle Fans von Hauptdarsteller Bjarne Mädel (50) ist Rettung in Sicht. Denn bereits 2019 wird Mädel in der neuen Netflix-Serie "Don't Try This At Home" zu sehen sein. Regie führte - wie beim "Tatortreiniger" - unter anderem Arne Feldhusen (47). Die Serie ist bereits fertig gedreht, wie der Streamingdienst am Dienstag bekannt gegeben hat.