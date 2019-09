Gewinner des Tages Neue Musik von Mandy Moore

Der Song handelt von einem Menschen, der seine Lebensträume und Sehnsüchte aus den Augen verloren hat und nun versucht, die verlorene Zeit zurückzuholen... Bis dato hat Moore ganze fünf Studioalben veröffentlicht. Dass sie sich aktuell wieder der Musik widmet, ließ sie ihre Fans bereits vor einigen Wochen via Instagram wissen. Aktuell feiert die 35-Jährige vor allem als Schauspielerin große Erfolge, sie gehört zu den Hauptdarstellern der preisgekrönten Serie "This Is Us".