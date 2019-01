Gewinner des Tages Neue Chance für Janet Jackson?

US-Sängerin Janet Jackson (52, "That's the Way Love Goes") soll nach acht Jahren Abwesenheit endlich wieder in Großbritannien aufspielen. Und das pünktlich zum zehnten Todestag ihres Bruders Michael Jackson (1958-2009). Ein Insider berichtete der britischen Boulevardzeitung "The Sun", dass die Sängerin zum ersten Mal einen Vertrag mit dem Glastonbury Festival unterzeichnet haben soll. "Janet belebt ihre Karriere in diesem Jahr neu und dachte, das wäre die perfekte Gelegenheit", wird die Quelle zitiert. Eine offizielle Bestätigung steht bislang noch aus.