Gewinner des Tages Michael Sheen zeigt stolz seine Tochter

"Ich freue mich zu verkünden, dass am Montag, den 23. September um 8:41 Uhr, unsere schöne Tochter Lyra geboren wurde", schrieb Sheen unter anderem in seinem Tweet. Mutter des Kindes ist Sheens Freundin, die schwedische Schauspielerin Anna Lundberg (25). Sheens Vater Meyrick hatte die Geburt bereits am Freitag in einem Interview mit der britischen "Daily Mail" bestätigt.