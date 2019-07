Gewinner des Tages Michael B. Jordan sammelt Geld

Der Filmstar veranstaltete 2017 die erste "MBJam"-Spendenaktion und hat seitdem, in Partnerschaft mit "Lupus LA", Tausende von Dollar gesammelt, berichtet "The Hollywood Reporter". Die Leute wüssten von Lupus noch nicht genug, erklärte Jordan "Variety". "Ich denke, Bildung ist die halbe Miete", so der Schauspieler. Genau deshalb habe er auch die Veranstaltung ins Leben gerufen - um ein Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen und um Gelder für die Forschung zu sammeln. Auch prominente Gäste wie Jamie Foxx (51, "Django Unchained") waren auf der Gala zu Gast.