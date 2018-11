Gewinner des Tages Maxi Schafroth predigt am Nockherberg

Der Nachfolger von Luise Kinseher (49, Mama Bavaria) ist gefunden: Im kommenden Jahr wird Schauspieler und Kabarettist Maximilian "Maxi" Schafroth (33, "Servus Baby") den Politikern bei der Salvator-Probe im Paulaner auf dem Nockherberg die Leviten lesen. In welche Rolle er als Fastenprediger schlüpfen wird, ließ der gebürtige Allgäuer bei der Pressekonferenz am Freitag in München offen. Die Kult-Veranstaltung wird diesmal am 13. März 2019 stattfinden.