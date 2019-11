Gewinner des Tages Matthew McConaughey für guten Zweck

Matthew McConaughey (49, "Dallas Buyers Club") hat sich erneut sozial engagiert, wie verschiedene US-Medien berichten. Der Schauspieler half demnach dabei, 1.600 Mahlzeiten in Los Angeles vorzubereiten, die an die Ersthelfer verteilt werden, die gegen die verheerenden Waldbrände in Nord- und Südkalifornien kämpfen.