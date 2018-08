Gewinner des Tages Mary J. Blige: Neue Rolle in "Scream"

Blige wird in der dritten Season unter anderem an der Seite von Rapper Tyga (28), "Teen Wolf"-Star Tyler Posey (26) und Schauspielerin Keke Palmer (24) zu sehen sein. Als Executive Producer wird unter anderem Queen Latifah (48) fungieren. Showrunner wird Brett Matthews, der unter anderem schon bei "Supernatural" und "The Vampire Diaries" Erfahrung sammeln konnte.