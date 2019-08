Gewinner des Tages Mars-Stein nach Rolling Stones benannt

Ein bisschen Rock'n'Roll für das Weltall: Die NASA hat einen Stein auf dem Mars nach der Rockband The Rolling Stones benannt. Wie es in einer Mitteilung heißt, soll der Stein, der etwas größer als ein Golfball ist, bei der Landung der "InSight" im November 2018 etwa einen Meter weit gerollt sein. Da lag der Name wohl ziemlich nahe.