Gewinner des Tages Mark Hamill ist ein wahrer Ritter

Auf Twitter postete Mark Hamill (66, "Star Wars") gerade ein Foto, auf dem er seine Schauspiel-Kollegin Kelly Marie Tran (29, "Star Wars: Die letzten Jedi") im Arm hält und schreibt dazu: "Was gibt's an ihr nicht zu lieben?". Mit dieser Aussage bezieht er ganz klar Stellung gegen all jene "Star Wars"-Fans, die in den vergangenen Monaten Kelly Marie Tran mit sexistischen und rassistischen Posts auf ihrer Instagram-Seite das Leben schwer gemacht haben.