Gewinner des Tages Mark Hamill als Ikone geehrt

Er freue sich, all die Dinge tun zu können, die er als Kind geliebt habe und dafür bezahlt zu werden, sagte Hamill laut "Page Six" unter anderem in seiner Rede, für die er viel Applaus erhielt. Den Preis bekam er in einem Überraschungs-Moment vom Kommunikations-Chef der Comic-Con während des Panels für die neue Netflix-Show "The Dark Crystal: Age of Resistance" überreicht.