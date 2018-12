Gewinner des Tages Mariah Carey gelingt neuer Rekord

Obwohl "All I Want For Christmas Is You" schon stolze 24 Jahre alt ist, erlebte der Song an Heiligabend einen wahren Aufschwung und knackte die meisten Streaming-Abrufe an einem Tag. Ganze 10,8 Millionen Mal wurde das Weihnachtslied laut "Chart Data" abgespielt. Damit verdrängt Carey den bisherigen Titelträger XXXTentacion (1998-2018) auf Rang zwei. Einen Tag nach dessen Tod im Juni wurde sein Song "SAD!" stolze 10,4 Millionen Mal abgerufen. Bei Instagram freut sich die Sängerin über ihren anhaltenden Erfolg und betitelt ihn als "so ein tolles Weihnachtsgeschenk".