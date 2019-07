Gewinner des Tages Maren Kroymann geht es richtig gut

Am kommenden Freitag feiert Schauspielerin Maren Kroymann ("Wendy - Der Film") ihren 70. Geburtstag. Zwar fühlt sie sich noch gar nicht so alt, aber so wirklich schlimm ist die von vielen gefürchtete Sieben vor der Null für sie auch nicht. "Die Sieben vorne ist ein ganz komisches Gefühl", erzählt sie der "Bild am Sonntag". "So alt fühle ich mich nicht! Aber ich habe jetzt gerade so viel zu tun wie noch nie zuvor in meinem Leben! Ich werde gesehen und gewürdigt. Das war lange, lange nicht so."