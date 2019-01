Gewinner des Tages "Magic Mike" erobert Broadway

Die Frauenwelt bebt: Der Kino-Hit "Magic Mike" erobert bald als Musical den Broadway. Der Schauspieler Channing Tatum (38, "White House Down") teilte diese Neuigkeit mit seinen Fans via Instagram und postete ein Foto, auf dem er das Broadway-Magazin "Playbill" in der Hand hält, auf dessen Cover der Titel "Magic Mike - Das Broadway Musical" zu lesen ist: "Es passiert. Macht euch bereit", schreibt er stolz. Der 38-Jährige wird die Show selbst produzieren und kündigt bereits die Premiere in Boston am 30. November an.