Gewinner des Tages Mackenzie Hancsicsak auf Verkaufstour

Unterstützt wurde sie dabei von ihren Kollegen aus der Erfolgsserie: Chris Sullivan (Toby), Eris Baker (Tess) und Lyric Ross (Déjà). Hancsicsak spielt in "This Is Us" die jüngere Version von Hauptfigur Kate (Chrissy Metz). Zusammen mit ihren Kollegen staubte sie bereits zum zweiten Mal in Folge einen SAG-Award für das "Beste Ensemble in einer Drama-Serie" ab.