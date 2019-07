Gewinner des Tages "Lucifer"-Finale bekommt mehr Folgen

Mit nun 16 statt zehn Folgen haben Tom Ellis (40), Lauren German (40), Lesley-Ann Brandt (37) und Co. aber deutlich mehr Zeit, die Serie zu einem würdigen Ende zu bringen. Das dürfte indessen ganz schön feurig werden: Staffel vier endete damit, dass Lucifer seinen Thron in der Hölle wieder bestieg. Kurz zuvor hatte er sich zu seiner Liebe zu Detective Chloe Decker (German) bekannt. In Deutschland und Österreich ist "Lucifer" bei Amazon Prime Video zu sehen.