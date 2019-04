Gewinner des Tages Louis Tomlinson hilft 83-jährigem Mann

Sänger Louis Tomlinson (27, "Miss You") hatte in der vergangenen Zeit mit zahlreichen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Dennoch hält das den "One Direction"-Star nicht davon ab, für andere Menschen etwas Gutes zu tun. Er startete jetzt eine Aktion für den 83-jährigen Richard, den er vor ungefähr einem Monat kennengelernt hat, wie er auf seinem Instagram-Account berichtet. Dieser hat im Dezember 2016 seine Frau verloren, zum gleichen Zeitpunkt als Tomlinsons Mutter einem Krebsleiden erlag. Deshalb machte er eine Wunschliste von Richard zu einer persönlichen Herzensangelegenheit.