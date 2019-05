Gewinner des Tages Lob für Taron Egerton

In Cannes wird derzeit ein Film nach dem anderen gezeigt. Am Donnerstag stand dort auch das Screening von "Rocketman", einem Biopic zu Elton John, auf dem Programm. Der Streifen scheint gut anzukommen - immerhin gab es nach der Vorführung stehende Ovationen für alle Mitwirkenden. Besonders Hauptdarsteller Taron Egerton (29, "Robin Hood") war davon überwältigt und zeigte sich sichtlich berührt. Wie "Page Six" berichtet, sollen dem Schauspieler sogar ein paar Tränen über die Wangen gekullert sein.