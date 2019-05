Gewinner des Tages Lindsey Vonn trifft LL Cool J

Der betreffende Kurs an der HBS, "The Business of Entertainment, Media and Sports", ist allerdings nichts für jedermann: 10.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 9.000 Euro) werden für vier Tage verlangt. Geeignete Teilnehmer seien "Talente im Entertainment-Sektor [...] sowie professionelle Athleten, Musiker und Schauspieler", wie auf der HBS-Webseite zu lesen ist. Lindsey Vonn und LL Cool J passen da offenbar perfekt.