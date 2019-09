Gewinner des Tages Liam Payne schätzt Ex immer noch wert

Während eine Trennung bei vielen Stars einen Rosenkrieg nach sich zieht, herrscht zwischen Liam Payne (26, "Polaroid") und seiner Ex Cheryl Cole (36, "Fight For This Love") noch großer Respekt. Wie der britische "Mirror" berichtet, hat der Sänger extra aus Achtung vor der Mutter seines Sohnes bisher keines seiner Dates den Paparazzi gezeigt. Eine Quelle berichtet: "Er ist Cheryl sehr nahe und wollte daher nur mit einer Freundin an die Öffentlichkeit gehen, wenn er weiß, dass es passt."