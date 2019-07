Gewinner des Tages Lena Waithe unterschreibt bei Amazon

Lena Waithe (35, "Master of None") hat unterschrieben! Die Emmy-Preisträgerin wird künftig für den Streaming-Giganten Amazon (noch mehr) Serien produzieren. Bisher arbeitete Waithe für Amazon an der Horror-Anthologie "Them". Unter dem neuen Deal soll sie nun mit ihrer Firma Waithe Hillman Grad weitere Exklusiv-Serien für Amazon herstellen. "Lena ist eine fleißige Autorin und Produzentin, die außerdem ein Talent dafür hat, aufregende und authentische Stimmen zu finden", sagte Amazon-Studio-Chefin Jennifer Salke am Samstag.