Gewinner des Tages Lady Gaga räumt weiter ab

Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (32, "Born This Way") ist nicht zu stoppen. Bei den 91. Academy Awards gewann die 32-Jährige für ihren Hit "Shallow" den Oscar für den besten Filmsong. Außerdem sorgte sie zusammen mit ihrem "A Star Is Born"-Co-Star Bradley Cooper (44) für das Highlight des Abends: Ihre Live-Performance der Ballade überzeugte auf ganzer Linie. Doch auch nach der Preisverleihung geht ihr Höhenflug weiter.