Gewinner des Tages Kevin Smith darf "He-Man" weitererzählen

Welch große Ehre für Regisseur Kevin Smith (49,"Zack and Miri make a Porno")! Auf der diesjährigen Power-Con in Anaheim, Kalifornien, kündigte der Comic-Autor überraschend an, dass er für Netflix die legendäre Zeichentrickserie "He-Man and the Masters of the Universe" fortsetzen wird. Wie das Magazin "Variety" berichtet, soll die Fortsetzung den Titel "Masters of the Universe: Revelation" tragen. Die Handlung werde sich nahtlos an die ursprüngliche Geschichte anfügen, versprach Smith.