Gewinner des Tages Keira Knightley lässt Hater verstummen

Keira Knightley (33, "Kick It Like Beckham") hat es geschafft: Die erfolgreiche Schauspielerin hat ihre Kritiker in die Schranken gewiesen und es ihren Hatern gezeigt, wie sie im Interview mit der Seite "femalefirst.co.uk" verrät. Früher hätten alle gesagt, sie könne nicht schauspielern. Doch der Erfolg gab ihr recht, heute traue sich das keiner mehr.