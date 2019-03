Gewinner des Tages Katherine Heigl übernimmt neue Rolle

Katherine Heigl (40, "Suits") hat eine neue Rolle angenommen: In der Pilot-Serie "Our House" spielt sie das erste Mal in einer Sitcom mit - als reizbare Familienmutter zwischen ihren Kindern und den eigenen Eltern. Dabei ist sie bemüht, ihre Sprösslinge so zu erziehen, dass sie Liebe, Offenheit und Zuneigung erfahren, wie US-Medien berichten.