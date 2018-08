Gewinner des Tages Kanye West nähert sich seinem Vater an

Kanye West (41, "The Life of Pablo") und sein Vater Ray West stehen sich wieder näher. Seitdem der US-Rapper von der erschütternden Krebsdiagnose seines Vaters erfahren hat, verbringen die beiden wieder mehr Zeit miteinander. Nachdem er die Nachricht bekam, ließ er alles stehen und liegen, um für seinen Vater da zu sein. Außerdem sorgte er dafür, dass Ray die beste Krankenversorgung in Los Angeles bekommt.