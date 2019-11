Gewinner des Tages Kanye West erobert die US-Charts

Oft angekündigt, immer wieder verschoben und letztendlich dann doch am 25. Oktober erschienen: Kanye Wests (42, "The Life of Pablo") Album-Release zu "Jesus is King" glich im Vorfeld der Veröffentlichung einer Odyssee. Dieser Zickzackkurs hat sich dennoch gelohnt: Die Platte ist seine neunte infolge, die auf Platz 1 der US-Charts einsteigt.