Gewinner des Tages Kaley Cuoco holt sich "TBBT"-Souvenir

Wie "People.com" berichtet, darf Kaley Cuoco in Absprache mit den Serienschöpfern Chuck Lorre und Bill Prady das Bild von zwei Robotern in einem Wrestling-Ring mitnehmen. Schon seit der Pilotfolge hängt es an der Wand vom Publikum aus betrachtet links im filmischen Wohnzimmer. "Ich liebe es so sehr. [...] Ich habe es zwölf Jahre lang angesehen. Das Bild ist immer in meinem Blickwinkel, wenn ich im Wohnzimmer-Setting sitze", sagt Cuoco. "Ich denke, ich wüsste nicht, was ich tun soll, wenn ich es nicht anschauen kann. Deshalb muss es in mein Wohnzimmer."