Gewinner des Tages Justin Timberlake unterstützt Autisten

US-Sänger und Schauspieler Justin Timberlake (38, "Say Something") hat am gestrigen Welt-Autismus-Tag via Instagram zur Unterstützung von Menschen mit Autismus aufgerufen. Er teilte mit seinen Fans ein Bild, das ihn beim Spielen "mit meinem Kumpel Brody" an dessen Geburtstag zeigt, beide sind als Cowboys verkleidet. Der Schnappschuss sei zwar schon ein paar Jahre alt, doch heute trage er die Farbe Blau, um Brody sowie den #AutismAwarenessMonth zu unterstützen. Am Welt-Autismus-Tag werden zum Beispiel auch viele Gebäude blau angestrahlt, um Bewusstsein für Autismus zu schaffen.