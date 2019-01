Gewinner des Tages Justin Timberlake besucht kranke Kinder

Im Kinderkrankenhaus HCA Healthcare's Methodist Children's Hospital von San Antonio in Texas gab es am Samstag eine ganz besondere Visite: Justin Timberlake (37) besuchte die Kinder in ihren Krankenbetten. Die jungen Patienten hatten den Sänger und Schauspieler zuvor selbst in einem Video mit dem Titel "JT See Me" zu einem Besuch aufgerufen.