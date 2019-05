Gewinner des Tages Julia Roberts unterstützt Inklusion

Zusätzlich weist sie auf ihre Instagram-Story hin. Darin spricht Roberts über die Organisation GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network), die sich für die Belange und Sicherheit von Schülern aller sexuellen Orientierungen und Ausprägungen einsetzt, und ruft zu Spenden auf. Auch andere Schauspieler setzen sich für die Organisation ein, darunter die "Will and Grace"-Stars Eric McCormack (56) und Debra Messing (50) sowie "Grey's Anatomy"-Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (49).