Gewinner des Tages John Travolta bedankt sich

"Hey, wir sind's, Ben und John Travolta. Wir haben eben die tolle Nachricht bekommen, dass wir die 1-Millionen-Marke auf Instagram überschritten haben", sagt Travolta in dem Clip, der ihn nebst dem Achtjährigen in einer Dirtbike-Anlage zeigt. "Wir lieben und wir danken euch und auch danke, dass ihr die neue Frisur mögt." In diesem Moment lüftet er für einen kurzen Moment die Cap, sodass der kahlgeschorene Kopf des Schauspielers zu sehen ist.