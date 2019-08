Gewinner des Tages John Legend spielt Überraschungskonzert

Eine Woche nachdem ein junger US-Amerikaner neun Menschen in Dayton, im US-Bundesstaat Ohio, erschossen und mindestens 31 Menschen verletzt hat, hat John Legend (40, "All of Me") ein Überraschungskonzert für Angehörige der Opfer und Ortsansässige gegeben. Legend teilte ein Bild von seinem Auftritt bei Instagram.