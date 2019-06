Gewinner des Tages Joaquin Phoenix kämpft für Tierrechte

Die Schauspieler Joaquin Phoenix (44, "Her") und Rooney Mara (34, "Verblendung") haben sich am Sonntag für die Rechte von Tieren stark gemacht. Das Veganer-Paar scheute bei dem Protestmarsch durch die Straßen West Hollywoods auch nicht davor zurück, selbst tote Tiere in den Händen zu tragen: Phoenix ein Huhn, Mara einen kleinen Vogel. Sprechen ließen sie dabei ihre T-Shirts: "Unser Planet. Ihrer ebenso."