Gewinner des Tages J.Lo nun offiziell Mode-Ikone

Lopez ist bekannt dafür, immer wieder in spektakulären Outfits in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das würdigt nun auch die CFDA, deren Präsident Steven Kolb sagt, ihr Style sei "mutig, ungehemmt und immer unvergesslich". Designer lieben es, J.Lo für öffentliche wie private Gelegenheiten einzukleiden, so Kolb weiter. Die Zeremonie der CFDA Fashion Awards findet am 3. Juni 2019 in New York statt.