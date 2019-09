Gewinner des Tages Jimmy Fallon teilt mit Fremden

"The Tonight Show"-Moderator Jimmy Fallon feierte vergangene Woche seinen 45. Geburtstag, und der US-Talkmaster ließ an einem Geburtstagskuchen auch Fremde teilhaben. Am Tag nach der Feier wurde er mit seiner Frau Nancy Juvonen (52) beim romantischen Dinner gesichtet, wie das US-Promiportal "Page Six" jetzt berichtet. Das Restaurant habe es sich nicht nehmen lassen, Fallon einen Geburtstagskuchen zu präsentieren.